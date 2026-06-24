Recreatievaartcontroles op meren en kanalen, diverse bekeuringen

Oldambtmeer – Afgelopen dagen heeft de politie op verschillende kanalen en meren recreatievaartcontroles gehouden. Ze hebben weer behoorlijk wat overtredingen geconstateerd. Er werden 14 bekeuringen uitgedeeld en er is proces-verbaal opgemaakt voor varen onder invloed van alcohol. (Ook op het water is de grens 0,5 promille)

Dinsdag zijn ze samen met @provinciegroningen op het Oldambtmeer geweest. Ook hier zijn verschillende schippers bekeurd. Naast het handhaven van de vaarregels controleren we ook of boten en motoren mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Ze zullen de komende weken ook weer regelmatig op de kanalen en meren te vinden zijn, zowel opvallend als onopvallend.

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