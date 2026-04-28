Zes jaar cel voor dakloze man (31) die raam van vrouw aan Papengang binnenstapte

Groningen – Een dakloze man van 31 jaar oud uit Georgië, die eind mei vorig jaar een vrouw verkrachtte nadat hij haar woning aan de Papengang binnenklom door een raam, is dinsdag veroordeeld tot zes jaar celstraf.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag op hun website.

Op 29 mei 2025 drong de man de woning van de vrouw binnen via een raam. De man verkrachtte de vrouw vervolgens meermaals, gedurende een aantal uren, op gewelddadige wijze. Toen de man uiteindelijk in slaap viel, wist het slachtoffer haar huis te ontvluchten en hulp te zoeken bij anderen.

De politie was al onderweg, nadat bezorgde buren de vrouw hoorden schreeuwen. Agenten vonden de verdachte uiteindelijk slapend in het bed van het slachtoffer en hielden de man op heterdaad aan. Meer op RTV Noord.

