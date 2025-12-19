Politie houdt verdachte aan in onderzoek naar explosies Veendam

Veendam – In het onderzoek naar meerdere explosies in Veendam, heeft de politie woensdagochtend 17 december een verdachte aangehouden. De verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij explosies aan de Troelstrastraat en aan de J. Kazemierstraat in Veendam.

De politie kwam de verdachte op het spoor na uitgebreid onderzoek. Hij werd op woensdag 17 december aangehouden in Muntendam.

Explosies Troelstrastraat en J. Kazemierstraat

De eerste explosie waar de man van verdacht wordt, vond plaats op 11 oktober aan de Troelstrastraat in Veendam. Hierbij raakte de voordeur en een deel van de binnenzijde van de woning beschadigd door zwaar vuurwerk. De andere explosie waar de man van wordt verdacht, vond plaats op zondagochtend 19 oktober omstreeks 6:30 uur. Bij deze explosie, bij een woning aan de J. Kazemierstraat in Veendam, is ook gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk. Hierdoor werd een ruit van de woning vernield.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Informatie en/of tips

De politie is nog steeds op zoek naar informatie en tips. Heb je iets gezien of gehoord van de explosies? Was je in de buurt en heb je verdachte personen en/of voertuigen gezien? Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Of heb je andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek en heb je je nog niet bij de politie gemeld? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kunt je informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je kunt ook tippen en beelden uploaden via onderstaand tipformulier.

Foto's

