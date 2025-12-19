Twee aanhoudingen na onderzoek verdovende middelen

Regio – Donderdag 18 december heeft de ondersteuningsgroep ondersteuning geboden aan de collega’s van @politie_groningen_zuid.

In een onderzoek naar handel in verdovende middelen hebben ze een 58-jarige verdachte aangehouden. De verdachte reed in zijn voertuig toen hij werd aangehouden. De verdachte droeg bij zijn aanhouding nog harddrugs bij zich. Na de aanhouding is er een doorstap gemaakt in de woning van de verdachte.

Met behulp van een speurhond van de @douane_nl heeft het onderzoeksteam de woning doorzocht. Hier werd nog meer harddrugs aangetroffen. Een 50-jarige vrouw die ook aanwezig was in de woning, is hierop aangehouden. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

Foto's