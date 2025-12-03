Afschieten vogels bij Airport Eelde blijft toegestaan bij gevaar voor vliegverkeer

Groningen – Groningen Airport Eelde mag beschermde vogelsoorten afschieten als ze voor gevaar zorgen voor landende en opstijgende vliegtuigen. Dat heeft Raad van State deze woensdag bekendgemaakt. Dat meldt OOGTV.nl

De organisaties Fauna4life, Animal Rights en Stichting Faunabescherming hadden bij de Raad bezwaar gemaakt tegen de ontheffing die provincie Drenthe aan het vliegveld heeft verleend om beschermde vogels als reigers, aalscholvers, kieviten, patrijzen en eenden te vangen of doden.

Daarvoor zijn diverse middelen aangewezen: geweren, honden, vallen, vangkooien, vangnetten en slag-, snij- of steekwapens. Volgens de Raad van State bestaan er geen andere bevredigende oplossingen. Bovendien leidt de ontheffing niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de genoemde soorten.

Foto's