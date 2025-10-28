Groot verkeersongeval op de N366 waarbij tien voertuigen betrokken zijn, 3 gewonden

Nieuwe Pekela – Dinsdagochtend heeft er op de N366 tussen Alteveer (GR) en Nieuwe Pekela een fors verkeersongeluk plaatsgevonden waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn en meerdere personen gewond raakten. Volgens omstanders gaat het om totaal tien auto’s.

Omstreeks 07:25 uur gebeurde de kettingbotsing. Hulpdiensten kwamen massaal aanwezig waaronder traumateam, meerdere ambulances en de brandweer. Er zijn drie gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is een aantal uren volledig afgesloten voor het verkeer. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht.

