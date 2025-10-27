Groningse advocaten waarschuwen voor gevolgen strafbeschikking

Groningen – Groningse advocaten uiten hun zorgen over het groeiende gebruik van zogenoemde strafbeschikkingen: straffen die het Openbaar Ministerie (OM) oplegt zonder tussenkomst van een rechter.Wat bedoeld is als een snelle en efficiënte manier om lichte strafzaken af te handelen, pakt in de praktijk vaak verkeerd uit, waarschuwen zij schrijft RTV Noord maandag.

“Veel verdachten begrijpen niet goed wat een strafbeschikking precies inhoudt of welke gevolgen die heeft,” zegt strafrechtadvocaat Hanneke Fauser uit Groningen. “De impact is vaak veel groter dan ze zich realiseren.” Meer hierover op RTV Noord.

