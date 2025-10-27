Pool(59) onder invloed op de A7 bij Westpoort (update)

Regio – Op zaterdag 25 oktober 2025 omstreeks 16:45 uur, kreeg de politie meerdere meldingen van een voertuig welke slingerend over de A7 reed. Dit voertuig reed ook gevaarlijk langzaam over de snelweg.

Bij de afslag Westpoort troffen ze het voertuig en hebben de bestuurder, een 59-jarige inwoner uit Piskowice Polen, onderworpen aan een blaastest. Hierop blies hij een F indicatie, waarna hij met ons is meegegaan naar het politiebureau.

Op het bureau blies de bestuurder 1030 UGL, 4,5 keer meer dan de toegestane hoeveelheid!! De bestuurder zijn rijbewijs is ingevorderd en zal opgestuurd worden samen met het proces verbaal naar het CVOM. Ook had hij geen geldig rijbewijs.

