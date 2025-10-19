Veel belangstelling voor Jachtseizoen Vinkhuizen

Groningen – Vinkhuizen zal aanstaande dinsdag het decor zijn van een editie van Jachtseizoen. Politieagenten en handhavers zullen alles in het werk stellen om kinderen en tieners in overalls in te rekenen. Het is niet voor het eerst dat het evenement in de wijk neerstrijkt.

In het voorjaar van 2024 werd het evenement ook al in de wijk gehouden. Agenten en handhavers werden toen flink aan het werk gezet: sterker nog, het lukte uiteindelijk twee jongeren om uit handen te blijven van de dienders.

De aanstaande editie wordt georganiseerd door jongerenwerk van WIJ samen met de politie. In het begin van de middag is het de beurt aan groep zes tot en met brugklasleerlingen. In de avonduren komen brugklasleerlingen tot en met 18-jarige tieners in actie. Men verzamelt zich bij de Wende aan de Goudlaan, waar aan de deelnemers de spelregels worden uitgelegd.

Waardevol voor de relatie

Jongeren krijgen de taak om uit handen te blijven van de handhavers. De BOA’s krijgen de opdracht om iedereen in te rekenen. Jachtseizoen is een tikspel dat gebaseerd is op een serie van StukTV. Iedere deelnemer krijgt twee kaartjes, die elk staan voor een leven. Wanneer iemand getikt wordt, levert diegene een kaartje in. Wanneer beide kaartjes zijn ingeleverd, is het einde spel. Het afgelopen jaar is in tal van wijken en dorpen in de gemeente het evenement gehouden.

De politie noemt Jachtseizoen waardevol. De spellen worden namelijk georganiseerd in een informele setting, waardoor zowel jongeren als politieagenten elkaar beter leren kennen. Het evenement draagt eraan bij dat het wederzijds begrip wordt vergroot en het beeld van de politie bij jongeren verbetert. Ook in andere steden in het land wordt Jachtseizoen gehouden, en daar laten organisaties weten dat het jongeren op een leuke manier in contact brengt met de politie, wat ook voordelen biedt voor de langere termijn.

Kinderen en tieners die zich overigens willen aanmelden voor deze editie, hebben pech. Aanmelden is vanwege de grote belangstelling niet meer mogelijk.

