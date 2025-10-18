Twee aanhoudingen voor drugshandel in binnenstad bij gezamenlijke actie

Groningen – Bij een gezamenlijke toezichtsactie in de binnenstad zijn vrijdagavond twee personen aangehouden voor drugshandel. Dat meldt Handhaving van de gemeente Groningen.

“De actie is samen uitgevoerd met de politie en het RIEC-LIEC,” schrijft Handhaving. (Het RIEC-LIEC is een netwerk dat zich richt op het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door de krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.) “De actie vond plaats in de binnenstad en was specifiek gericht op drugsoverlast op straat, het leren van elkaars bevoegdheden en met name het versterken van de samenwerking.” Zegt Oogtv.nl.

Tijdens de actie werden twee personen aangehouden voor drugshandel. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau, waar verder onderzoek wordt gedaan. “Daarnaast zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven. Bijvoorbeeld zeven keer voor het gebruik van softdrugs op de openbare weg, vijf keer voor het in bezet hebben van een geopend blik met daarin een alcoholische drank, één keer voor wildplassen, één keer voor hangen in de portiek en één keer voor overlast veroorzaken en het niet kunnen laten van zien van een identiteitsbewijs.”

