Poging tot aanranding Folkingestraat, getuigen gezocht

Groningen – De politie doet onderzoek naar een poging tot aanranding die plaatsvond op zaterdag 30 augustus rond 22:30 uur aan de Folkingestraat in Groningen, tijdens een demonstratie die onder het motto “De nacht is ook van ons” werd gehouden.

Een onbekende man probeerde tussen het Zuiderdiep en de Folkingedwarsstraat een jonge vrouw aan te randen. Dat dit incident plaatsvond tijdens een demonstratie die juist in het teken stond van veiligheid voor vrouwen, maakt de maatschappelijke impact groot. De politie neemt de zaak dan ook serieus op.

Heb je beelden van de verdachte of meer informatie en heb je nog niet met de politie gesproken? Meld dit dan via

Signalement verdachte: Geslacht: Man Leeftijd: mogelijk middelbare leeftijd Huidskleur: licht getint Haar: zwart, kortgeschoren, met zwarte gezichtsbeharing Postuur: normaal tot gezet Kleding: zwarte jas, zwarte broek, witte schoenen.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken en beelden bekeken, maar is nog op zoek naar beelden en aanvullende informatie. Omdat het incident plaatsvond tijdens een drukbezochte mars met duizenden deelnemers, is het goed mogelijk dat er mensen zijn die beelden hebben gemaakt waarop de verdachte mogelijk te zien is. Inmiddels weten we dat de verdachte zich waarschijnlijk langere tijd ophield tussen het Zuiderdiep en de Folkingedwarsstraat. Geef je tip door! Heb je beelden uit de omgeving van de Folkingestraat, tussen het Zuiderdiep en de Folkingedwarsstraat, gemaakt tussen 22:15 en 22:45 uur? Weet je mogelijk wie de verdachte is, of heb je andere relevante informatie? Neem dan contact op via 0800-6070 (Opsporingstiplijn). Anoniem melden kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.

