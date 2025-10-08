Tolbert: 12-jarige scholiere gewond na aanrijding op Mensumaweg

Tolbert – Dinsdagmiddag rond 14.00 uur is een 12-jarig schoolmeisje ten val gekomen met haar fiets na een aanrijding op de Mensumaweg, nabij het viaduct over de A7 in Tolbert. De bestuurder van het betrokken voertuig, vermoedelijk een witte SUV, is na het incident doorgereden schrijft Infoleek.nl.

Het meisje was onderweg van het AOC Terra in Oldekerk naar huis toen het ongeval plaatsvond. Volgens haar ouders werd ze van achteren afgesneden door een witte auto, vermoedelijk bestuurd door een man. Hierdoor verloor ze de controle over haar fiets en kwam hard ten val op het asfalt.

De automobilist is na de aanrijding doorgereden zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Dat meldt Infoleek.nl(+meer informatie).

Foto's