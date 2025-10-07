Twee auto’s betrokken bij kop-staartbotsing op A7 bij Marum + Ongeval Veendam

Marum – Op de A7 ter hoogte van Marum zijn dinsdagmorgen twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen bij een kop-staartaanrijding. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Hulpdiensten waren snel aanwezig en een bergingsbedrijf ging de auto’s wegslepen.

Veendam

Op het Beneden Westerdiep in Veendam is maandagavond een auto op een betonnen paal terechtgekomen. De automobilist had te ruim de bocht genomen. De brandweer was toevallig in de buurt voor een oefening en hielp ter plekke de politie.at zegt RTV Noord.

Foto's