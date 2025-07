Nachtelijke brandmelding bij Vindicat blijkt loos alarm

Groningen – Rond 03:35 uur zondag op maandagnacht kreeg de brandweer van Groningen een melding van een gebouwenbrand aan de Grote Markt in Groningen.

Ter plaatse ging het ontruimingsalarm bij studentenvereniging Vindicat af. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer deed onderzoek. Er werd met een hoogwerker op het dak gekeken.

Uiteindelijk was er niks aan de hand en keerde iedereen weer terug. Vermoedelijk is de mist wat voor de buitenverlichting langs ging in combinatie met het alarm de reden geweest van de melding.

