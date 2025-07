Man bekneld onder kraan tijdens werkzaamheden in Haren

Haren – In het Groningse Haren is woensdagmiddag aan de Emdaborg een man bekneld geraakt onder een kleine kraan tijdens werkzaamheden in een woonwijk. Hoe het voertuig kon omvallen is op dit moment nog niet bekend.

Direct na het incident werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Ook een kraan van de brandweer is ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen bij het bevrijden van het slachtoffer.

Over de aard en ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's