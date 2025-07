Vrachtwagen met pech bij Leek, Berger Poort schiet te hulp

Leek – Op de Rotonde van de Oude Postweg werd door de politie tijdelijk een afrit afgesloten.

Iets na de viaduct stond een vrachtwagen met pech. Deze kon geen enkele kant meer op waardoor het verkeer niet verder kon.

De politie heeft het overige verkeer omgeleid door tegengesteld over de busbaan te rijden. Aan de andere kant van de viaduct werden de lijnbussen opgevangen door een andere agent, waardoor de lijnbussen en het overige verkeer niet in botsing kwamen. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven en kon de vrachtwagen na reparatie op locatie weer verder.

Beeld: Sven Loer / Persbureau Meter

Foto's