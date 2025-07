Groningen – De Trompbrug in Groningen stond dinsdagmiddag in storing.

De brug staat dwars en kan daardoor niet gebruikt worden. Wat de oorzaak is en hoelang de afsluiting duurt, is nog niet bekend.

Schepen kunnen wel passeren, maar fietsers en wandelaars moeten omrijden of omlopen via de Oosterbrug. Mogelijk heeft de warmte parten gespeeld, dit is nog niet bevestigd.

Update: Om 14:50 u werkte de brug weer.

