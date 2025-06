Noordhorn – Op de Noorderweg in Noordhorn is vrijdag op zaterdagnacht omstreeks 00:25 uur een auto in de sloot tot stilstand gekomen.

Het voertuig welke door nog onbekende reden een transformator huisje aanreed kwam vervolgens met de kont in de sloot tot stilstand. De politie kwam ter plaatse en maakte rapport op van de situatie.

Foto's