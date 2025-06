Schade bij daglicht groot, er is weinig over van de loods

Ter Apelkanaal – In de nacht van maandag op dinsdag was er een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Handelsweg in het Groningse Ter Apelkanaal. De brand ontstond in een loods van eiwittenproducent Ten Kate Vetten. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd.

Panden er naast werden gered. De ravage dinsdag bij daglicht is groot. Ook werd er nog na geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Veel buurtbewoners namen een kijkje. Zie ook item van afgelopen nacht.

Op het dak van het pand lagen zonnepanelen. Door de brand zijn asresten en resten van de zonnepanelen terechtgekomen in het omliggende gebied. Dit is voornamelijk agrarisch gebied. Wat moet je doen als je resten van zonnepanelen vindt? -Je kunt de scherven en asresten opvegen met een veger en in de container gooien. Let op: de scherven zijn scherp.

-Was na het opruimen je handen met water en zeep. Scherven op gemeentegrond Het kan zijn dat er scherven en asresten op gemeentegrond liggen. De gemeenten Stadskanaal en Westerwolde zorgen ervoor dat dit wordt opgeruimd.

Foto's