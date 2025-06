Twee winkeldieven aangehouden na achtervolging Zara Groningen

Groningen – In de Zwanestraat zijn dinsdagmiddag twee mannen aangehouden door winkelbeveiligers, kort nadat ze rennend uit de Zara aan de Herestraat kwamen. Het duo werd opgemerkt door beveiligingspersoneel, dat direct de achtervolging inzette.

De beveiligers konden de mannen korte tijd later in de Zwanestraat in de kraag vatten. Na controle bleek dat de twee hadden gestolen uit de Zara. Wat er precies is buitgemaakt, is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

De beveiligers droegen de verdachten over aan de politie.

