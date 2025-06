Kat overleden bij forse uitslaande woningbrand in Stedum

STEDUM – In de nacht van maandag op dinsdag is er een grote brand uitgebroken bij een woning aan de Borgweg in Stedum. Daarbij is een kat overleden.

Omdat het een houten woning betrof en de brand zich snel uitbreidde had de brandweer opgeschaald naar grote brand. Brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen ter plaatse.

De brand was uitslaand, waardoor de brandweer volop in zette om omliggende woningen te behouden door overslag te voorkomen. Om voldoende bluswater ter plaatse te hebben werd ook het grootwatertransport gealarmeerd.

Na een uur was de brand onder controle. De bewoners hebben het pand tijdig kunnen verlaten toen de brand uitbrak. Wel waren er nog katten binnen waarvan één de brand niet heeft overleefd.

Foto's