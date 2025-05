Auto in het kanaal gevonden in Winschoten tijdens de zoektocht, meerdere lichamen gevonden in de auto (update)

Winschoten – Dinsdagavond omstreeks 20:30 uur werd tijdens een zoekactie naar de vermiste Jeffrey en Emma in het water bij de Renselweg in Winschoten een auto aangetroffen.

De omgeving is ruim afgezet voor nader onderzoek zegt de politie via X. Rond 00:00 uur kwamen zichtschermen.

Bij de zoektocht hielpen vele vrijwillige zoekgroepen waar de politie vaker mee samenwerkt. Maar dinsdag hebben ook veel inwoners van de omliggende dorpen onder regie van de politie meegeholpen met zoeken. Dat waardeerden ze zeer. Dinsdagavond kwam er een speciale zoekactie naast de Mac Donalds, de auto is daar van de kade het water ingereden.

Lichamen aangetroffen in auto in Winschoten, triest einde na dagen zoeken

Update 00:08 uur: De politie heeft in de gevonden auto meerdere lichamen aangetroffen zegt RTV Noord. Hoeveel lichamen dit zijn en of het om de vermiste kinderen gaat, is niet bekend. Een politiewoordvoerder laat wel weten dat het gevonden voertuig ‘van een vergelijkbaar type is’ als de auto die gezocht werd. De auto wordt door de politie zorgvuldig uit het water gehaald. ‘We moeten rekening houden met het scenario dat dit kan gaan om Jeffrey en Emma’, zegt de woordvoerder.

We gaan de auto nu uit het water halen, daar verder onderzoek naar doen, kijken om hoeveel lichamen het gaat. Daarna wil je weten om wie het gaat.’ Zegt de politie.

Berging

Berger Poort kwam om 00:20 uur met een speciale bak ter plaatse, om sporen veilig te stellen van de auto. Later volgt meer informatie als dat bekend is.

Scenario

,,We vrezen dat we rekening moeten houden met het ergste scenario, dat het sws gaat om de kinderen en mogelijk de vader”, zegt een politiewoordvoerster. Later meer.

