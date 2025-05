Kans op natuurbrand in Groningen wordt weer groter door droogte

Groningen – De kans op een natuurbrand is weer toegenomen, stelt de Veiligheidsregio Groningen. Komende zaterdag wordt het natuurbrandrisico daarom opnieuw verhoogd naar fase 2. De brandweer is extra oplettend en roept alle inwoners op om even alert te zijn. Dat meldt OOGTV.nl

Bij fase 1 is het risico op natuurbranden normaal. Dit betekent dat mensen voorzichtig moeten zijn. Bij fase 2 is het langere tijd droog in de natuur en is het risico op een brand verhoogd. Zodra het weer vochtiger wordt of gaat regenen, wordt het risico weer verlaagd.

Rookvrij de natuur in, pas op met parkeren

Nu het risico op natuurbranden hoog is, moeten natuurgebieden zoveel mogelijk rookvrij blijven. Wie toch rookt, moet de sigaret zorgvuldig uitmaken en de peuk meenemen. Afval hoort in de afvalbak. Als dat niet kan, moet het mee naar huis worden genomen.

Parkeren moet op parkeerterreinen of in parkeervakken. Een auto mag niet in hoog gras staan, omdat de katalysator aan de onderkant van de auto erg warm kan worden.

Foto's