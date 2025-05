Meerdere autobranden, tips welkom

Delfzijl – In de nacht van donderdag op vrijdag zijn aan de Kattegat in Delfzijl twee personenauto’s door brand zwaar beschadigd geraakt. De brand werd even na 01.00 uur ontdekt.

Tips welkom bij de politie via 09008844.

Groningen

In de nacht van donderdag op vrijdag is ook op de Leegeweg een geparkeerde auto in vlammen opgegaan.Dat meldt RTV Noord. Dat gebeurde tussen 02.30 en 3.00 uur. Toen de brandweer op de plek van de brand aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. De politie bekijkt de zaak.

Foto's