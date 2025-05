Gewonde wadwachter Rottumeroog per heli naar het UMCG

Rottumeroog – Een medewerker van Rijkswaterstaat is dinsdagmiddag gewond geraakt op Rottumeroog nadat hij met zijn been bekneld raakte onder een trekker. Aanvankelijk werden de reddingsboten van de KNRM opgeroepen vanuit Schiermonnikoog en Lauwersoog om medische hulp te verlenen, maar uiteindelijk bleek een traumahelikopter noodzakelijk.

Het slachtoffer is per helikopter overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Volgens Rijkswaterstaat-woordvoerder Jayme Tol maakt de medewerker het naar omstandigheden goed en is hij inmiddels weer thuis, zo meldt RTV Noord.(+meer info)

Foto's