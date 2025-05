Mogelijke steekincident bij woonwagenkamp De Kring Peizerweg Groningen, 1 gewonde

Groningen – Aan de Peizerweg in Groningen werd woensdagochtend een steekincident gemeld. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, en de politie is momenteel bezig met onderzoek op de locatie.

Het incident heeft zich afgespeeld bij woonwagenkamp De Kring langs de Peizerweg. Eén persoon is gewond geraakt en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De toedracht van het steekincident is op dit moment nog onduidelijk. Paar dagen terug loste de politie daar ook al een waarschuwingsschot n.a.v. een ander incident.



