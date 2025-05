Brand in woning boven restaurant in de Poelestraat, 1 zwaargewonde

Groningen- In een woning boven 5 Smaken aan de Poelestraat is maandagmiddag rond 15:10 uur brand uitgebroken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het gaat dus niet om het Restaurant zelf, maar de trap op !

De straat werd afgesloten. Er kwam veel rook vrij. 1 persoon raakte ernstig gewond, deze werd door de brandweer uit het huis gehaald, er staat een zichtscherm en er kwamen twee ambulances. Het slachtoffer ging met spoed naar het ziekenhuis. De oorzaak is niet bekend.

In 2003 was er brand in het restaurant eronder, destijds was dat nog Restaurant de Keuk&, door kortsluiting destijds.

Foto's