Delfzijl – De politie is op zoek naar mensen die meer informatie of beelden hebben van het schietincident dat zaterdag rond half zes plaatsvond aan de Waterstraat in Delfzijl.

Bij de schietpartij raakte een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond. Lees meer op Rtvnoord.nl

Foto's