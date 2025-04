Kingsland Festival Groningen 2025: Een Oranje Feest om Nooit te Vergeten

GRONINGEN – Op zaterdag 26 april 2025 kleurde het Stadspark in Groningen oranje tijdens Kingsland Festival, het grootste eendaagse dancefestival van Nederland. Duizenden feestgangers vierden de verjaardag van Koning Willem-Alexander met een indrukwekkende line-up en een uitgelaten sfeer.

Sterke Line-up en Feestelijke Sfeer

Het festival bood een gevarieerd programma met optredens van populaire artiesten zoals Bankzitters, Roxy Dekker, Kris Kross Amsterdam, Goldband, Lil’ Kleine en Broederliefde. Daarnaast stonden ook Bizzey, Ronnie Flex en Yves Berendse op het podium, wat zorgde voor een dag vol muziek en entertainment.

Perfecte Omstandigheden

Het weer werkte mee, met aangename temperaturen en een zonovergoten park, wat bijdroeg aan de feestvreugde. Bezoekers genoten van de muziek, dans en de gezellige sfeer die kenmerkend is voor Koningsdag in Groningen.

Veiligheid en Organisatie

De organisatie had alles goed geregeld, met voldoende voorzieningen en veiligheidsmaatregelen om het evenement soepel te laten verlopen. Er zijn geen noemenswaardige incidenten gemeld, wat bijdroeg aan een positieve ervaring voor alle aanwezigen.

Een Geslaagde Koningsdag

Kingsland Festival in Groningen bewees opnieuw waarom het een van de hoogtepunten is van Koningsdagvieringen in Nederland. Met een sterke line-up, uitstekende organisatie en een enthousiaste menigte was het een dag om niet snel te vergeten.

Foto's