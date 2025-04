Pasgeboren reekalfje gered na verkeersongeval in Het Hogeland

Het Hogeland – Tijdens een inzet van de eenheid NN2201 kreeg de politie van Noord-Nederland de opdracht om een pasgeboren reekalfje over te brengen naar een dierenopvang. De moeder van het reekalfje was kort daarvoor omgekomen bij een aanrijding in Het Hogeland gebied.

Direct na de melding werd het jonge diertje, dat nog maar net geboren was, veiliggesteld door agenten. In overleg met de dierenopvang werd besloten het reekalfje zo snel mogelijk over te brengen om de overlevingskansen te vergroten.

“Hopelijk redt dit kleintje het,” laat de politie weten via sociale media. De inzet onderstreept de betrokkenheid van hulpdiensten bij het redden van (wilde) dieren in nood.

Foto's