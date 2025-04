Groningen – Een 17-jarige jongen uit Groningen is woensdagavond aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De arrestatie vond plaats in een woning aan de Jacob Israël de Haanstraat, gelegen in de wijk De Held.

De jongen zit momenteel vast en wordt verhoord. De politie doet verder weinig uitspraken over de zaak, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Dat meldt RTV Noord.

