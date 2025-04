Grote brand in woonboerderij Valthermond, inzet droneteam (Video)

Valthermond – In Valthermond is zondagavond een grote brand uitgebroken in een woonboerderij aan het Zuiderdiep. De brandweer schaalde snel op naar ‘grote brand’ en rukte met meerdere eenheden uit, waaronder ploegen uit Veendam, Ter Apel, Borger en Emmen.

De brand is uitslaand en gaat gepaard met een flinke rookontwikkeling, die tot ver in de omgeving zichtbaar is. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het droneteam kwam ook ter plaatse.

