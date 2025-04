Koeien zakken door rooster bij melkveebedrijf

De Groninger brandweer moest vrijdagavond in actie komen voor twee koeien die in een stal aan de Zijlvesterweg, nabij Gravenburg, door een rooster waren gezakt. Geen van de dieren raakte gewond.

De melding van een dier in problemen kwam rond 23.00 uur binnen. Brandweer Stad kreeg bij het incident hulp van collega’s uit Grootegast. Grootegast is één van de drie brandweerkorpsen in de provincie die over een mesthulpverleningsteam beschikt. Dit specialisme bestaat onder andere uit een veetakel waarmee dieren omhoog getakeld kunnen worden. Op het bedrijf bleken twee koeien door een rooster gezakt te zijn.

Met behulp van de veetakel zijn de dieren uit hun benarde positie bevrijd. Waarom het rooster het begaf, is onduidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

