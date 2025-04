Politie snapt overtreders op snelweg vanuit touringcar

In een normale is het voor agenten soms lastig te zien wat er achter de bestuurdersstoel van een auto gebeurt. De afgelopen dagen gebruikte het Team Verkeer Noord-Nederland van de politie daarom een andere methode. Vanuit een touringcar keken agenten (soms onopgemerkt) mee met wat er achter het stuur gebeurde van bestuurders op de noordelijke snelwegen. Dankzij die actie vallen er bij tientallen bestuurders binnenkort boetes op de mat.

De controle vond plaats op diverse snelwegen in Noord-Nederland. In Groningen reed de touringcar over de A28 en de A7. In totaal werden 95 bestuurders van auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens van de weg gehaald en beboet voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Die boete is niet mals: het telefoontje of appje achter het stuur kost de bestuurders 430 euro.

De politie gebruikt inmiddels al zo’n zeven jaar met regelmaat een touringcar om bellende, appende, mailende en Snapchattende bestuurders te bekeuren. Dankzij het verhoogde zitpunt hebben agenten beter zicht in voertuigen en is makkelijker te zien of bestuurders zich laten afleiden door hun telefoon of andere middelen.

Naast de boetes voor telefoongebruik werden nog eens zestig andere verkeersovertredingen geconstateerd en beboet.

