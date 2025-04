Wildervank/ Oude Pekela – Vanuit onderzoek heeft de politie instappen gedaan naar handel in nepkleding in Wildervank en Oude Pekela. Tijdens de instappen hebben ze veel kleding aangetroffen en in beslag genomen.

Tegen de verdachten wordt door de Douane onderzoek gedaan en proces-verbaal opgemaakt. Naast kleding zijn er ook illegale sigaretten en nep-parfum aangetroffen.

