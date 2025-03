Groningen – Vrijdagavond om 18:05 uur kreeg de brandweer een melding van een dier in problemen bij het fietspad aan de Noorddijkerweg in Groningen. Het dier bleek in het water te liggen.

De brandweer heeft de gans uit het water gehaald. De dierenambulance kwam ter plaatse om verdere zorg te verlenen. Vermoed wordt dat het dier mogelijk besmet is met vogelgriep.

