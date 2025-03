Groningen- Twee winkeldieven zijn dinsdagmiddag op heterdaad betrapt in de Douglas aan de Guldenstraat. Beide heren hadden veel geurtjes(veel waarde) in de tas gedaan en gingen naar de uitgang.

Toen beide heren naar buiten kwamen kwamen de winkelbeveiligers in actie. 1 persoon is al aangehouden. De andere is weggevlucht. De winkelbeveiligers zochten met de politie in de omgeving.

