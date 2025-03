Klassiek voorbeeld ondermijning op Fries-Groningse platteland, OM eist tot vijf jaar cel

Regio – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tot vijf jaar cel geëist tegen zeven mannen. Deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in het Friese Kootstertille. Daarnaast verdenkt het OM vier van deze mannen ook van betrokkenheid bij een lab in het Groningse Grootegast. De mannen variëren in de leeftijd van 37 tot 60 jaar en zijn afkomstig uit Mexico, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de gemeente Achtkarspelen.

“Deze zaak is een klassiek voorbeeld van ondermijning”, zegt de officier van justitie. “In kleine dorpen op het platteland worden loodsen en schuren van lokale bewoners gebruikt door criminelen uit andere delen van het land voor het opzetten van drugslabs.”

Op 26 februari 2021 valt de politie een loods binnen in Kootstertille en treft daar een werkend synthetisch drugslab aan. Een 51-jarige man uit Mexico en een 57-jarige man uit Amsterdam worden op heterdaad aangehouden. De Mexicaan is volgens het OM de kok en de Amsterdammer helpt hem die dag tijdens het produceren van synthetische drugs. Ook wordt de 39-jarige eigenaar van de loods aangehouden. Hij is woonachtig in de gemeente Achtkarspelen.

Metamfetamine

In Kootstertille worden grote hoeveelheden goederen, grondstoffen en hulpstoffen voor de productie van de drugs gevonden. Denk daarbij aan diverse chemicaliën en vijf vaten van 120 liter voor het maken van metamfetamine.

Uit nader onderzoek blijkt dat nog vier andere mannen betrokkenheid hebben bij dit drugslab. Ook wordt duidelijk dat er eerder een synthetisch drugslab in werking is geweest in Grootegast. Op 11 maart 2021 worden de restanten daarvan in beslag genomen. De eigenaar van dat pand is een 40-jarige man. Hij is net als de eigenaar van de andere loods afkomstig uit de gemeente Achtkarspelen.

Van regelaars tot chauffeurs

De verdachten denken veilig te communiceren via hun (Sky)-cryptotelefoons en zijn daardoor in hun communicatie relatief open over hun criminele activiteiten. Onder meer vanuit deze communicatie wordt duidelijk wat de onderlinge taakverdeling was. Zo hielpen de beide eigenaren van de loodsen met het inrichten van het drugslab in Kootstertille en was een 32-jarige Rotterdammer een (taxi)chauffeur, die onder meer de betrokken kok en de benodigde goederen vervoerde. Een 37-jarige man uit Utrecht en een 39-jarige Amsterdammer komen in het onderzoek naar voren als regelaars van alles.

Tijdsverloop

Het is inmiddels vier jaar geleden dat het drugslab in Kootstertille is opgerold. Dat de zaak nu pas inhoudelijk wordt beoordeeld heeft onder meer te maken met gevoerde juridische procedures over of de autoriteiten wel mee mochten lezen met versleutelde cryptotelefoonberichten. Ook speelde een gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtbank een rol. Het OM heeft in haar strafeisen hiermee rekening gehouden.

Strafeisen

De hoogste straf hoorden de kok en de Utrechtse regelaar tegen zich eisen: vijf jaar cel. Tegen de eigenaren van de loodsen in Kootstertille en Grootegast eiste de officier van justitie 36 respectievelijk 24 maanden gevangenisstraf. Tegen de hulp van de kok is 104 dagen plus 12 maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Tegen de Amsterdamse regelaar eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 4,5 jaar.

Opvallend in dit criminele netwerk is de rol van de verdachte uit Rotterdam. Hij had een vergunning om met een taxi te rijden, waardoor hij zich in de corona-tijd een stuk makkelijker kon verplaatsen. Daarom is tegen hem, naast een celstraf van 24 maanden, ook een beroepsverbod als taxichauffeur voor de duur van drie jaar geëist.

Naast celstraffen vindt de officier van justitie ook dat de twee regelaars beide een boete van 25.000 euro moeten betalen.

In deze zaak moet nog een 60-jarige Amsterdammer voor de Nederlandse rechter verschijnen. Zijn zaak wordt later behandeld, omdat hij op dit moment vastzit in Argentinië. De rechtbank in Leeuwarden laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet.

