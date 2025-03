Portalen plaatsen in avonden en nachten bij Europaweg en Máximaweg

Groningen – Maandag 24 maart, dinsdag 25 maart, en (mocht het nodig zijn) woensdag 26 maart plaatsen we in de avond en de nacht portalen boven de Europaweg, de Máximaweg, en de afrit Groningen-Centrum.

Portalen zijn constructies boven de weg waaraan blauwe bewegwijzeringsborden hangen.

Werkzaamheden

Komende week plaatsen we twee portalen in de buurt van de ovale rotonde bij de Brailleweg. Het ene portaal wordt boven de Máximaweg geplaatst en het andere portaal boven de afrit Groningen-Centrum. Daarnaast plaatsen we ook een portaal boven de Europaweg

Geluidsoverlast

Voor de fundering van de portalen moeten we eerst nog palen intrillen. Dit kan flinke geluidsoverlast geven.

Máximaweg en afrit Groningen-Centrum

Bij de afrit Groningen-Centrum werken we in de avond van maandag 24 maart vanaf 20.00 uur. Bij de Máximaweg trillen we de palen in op avond van dinsdag 25 maart vanaf 20.00 uur. Dit kan flinke geluidsoverlast geven. We verwachten zowel op 24 maart als op 25 maart vóór 00.00 uur klaar te zijn met het intrillen van de palen.

Daarna moeten we nog de bovenbouw en de borden plaatsen. Dit doen we bij de afrit Centrum in de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 maart en bij de Maximaweg in de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 maart. Als het werk uitloopt, werken we ook in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 maart.

Europaweg

Het intrillen van de palen boven de Europaweg doen we in de nacht van maandag 24 maart vanaf 00.30 uur. We verwachten om 04.00 uur klaar te zijn met het intrillen van de palen. Na het intrillen van de palen starten we met het plaatsen van de bovenbouw en de borden. Dit doen we in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 maart.

