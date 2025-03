Twee buitenbranden binnen half uur in Hoogezand

HOOGEZAND – De brandweer van Hoogezand is zaterdagmiddag twee keer binnen een half uur uitgerukt voor buitenbranden. Door droog weer en harde wind konden de vuren zich snel verspreiden.

De eerste melding kwam om 13.35 uur vanaf de hoek Troelstralaan – Abraham Kuypersingel. Daar stond een stuk grasland van ongeveer 10 bij 15 meter in brand. De brandweer had het vuur met twee stralen hoge druk snel onder controle en bluste daarna na met lage druk.

Terwijl de brandweer nog bezig was met nablussen, kwam om 14.06 uur een tweede melding binnen. Aan de Sluiskade woedde achter diverse panden een flinke brand in een stuk bebossing. De rook was van ver te zien en er werd een tweede tankautospuit opgeroepen. Ook hier kon de brand snel onder controle worden gebracht. De ploeg van de eerste brand kwam ter ondersteuning ter plaatse.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Foto's