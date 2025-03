Emoe overleden door stress, wie is de eigenaar?

Nieuwe Pekela – Agenten van de nachtdienst reden woensdag terug naar het bureau van de brand in Pekela. Op de N366 stonden ze oog in oog met deze Emoe. Na enige inspanning konden ze de Emoe vangen.

Zekomen graag in contact met de eigenaar van deze Emoe.

De ontsnapte emoe is woensdag uiteindelijk komen te overlijden. Dat meldt dierentehuis Ter Marse uit Stadskanaal. Agenten stonden woensdagochtend ineens oog in oog met een emoe op de N366.

De grote loopvogel liep los over de weg ter hoogte van Mussel. De agenten, die net terugkwamen van een brand in Pekela, wisten de emoe na enige inspanning te vangen. Hij is vervolgens door de dierenambulance naar het dierentehuis gebracht. Zegt RTV1.

