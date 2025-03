Afgebrand pand in Nieuwe Pekela stond al tijdje leeg (Video)

Nieuwe Pekela – ‘Ik had al langer een naar gevoel door het gespuis dat er rondhing, dus het is een opluchting dat de woning nu plat ligt schrijft RTV Noord.’

Matthijs Vüst woont naast de leegstaande woning in de Albert Reijnderstraat B in Nieuwe Pekela die woensdagmorgen in alle vroegte is afgebrand. Veel mensen namen een kijkje overdag.

Het pand stond al enige tijd leeg. Vüst zag geregeld mensen rondom de woning, waarschijnlijk jongeren. ‘Enkele weken geleden was er ook al brand, toen stond een schuurtje bij het huis in brand.’ Het hele artikel vindt u op RTV Noord.nl.

Foto's

