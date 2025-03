Coniferen in brand gestoken in Delfzijl-Noord

Delfzijl – Op meerdere plekken in Delfzijl-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht in coniferenhagen. De politie riep via Burgernet op uit te kijken naar ‘een groepje jeugd, in verband met brandstichting’.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was er even vrees dat een van de branden zou overslaan naar een woning, maar kon dat voorkomen worden.

Het is niet voor het eerst dat er in de omgeving coniferen in brand gestoken zijn. In september vorig jaar waren er in één nacht acht branden in Delfzijl en Appingedam. Dat meldt RTV Noord.

