Hennepkwekerij aangetroffen na melding buitenbrand in Oldambt

𝐎π₯ππšπ¦π›π­ – De politie heeft op woensdag 12 maart na een melding van een buitenbrand een in werking zijnde hennepkwekerij ontdekt in een woning in de gemeente Oldambt. In de kwekerij stonden 110 hennepplanten. Daarnaast werd in de woning ruim een kilo gedroogde hennep aangetroffen. Agenten troffen de kwekerij aan tijdens het onderzoek naar de brandmelding. De kwekerij is direct ontmanteld en de apparatuur in beslag genomen.

Op basis van de Wet Damocles onderzoekt de gemeente Oldambt of de woning voor een bepaalde tijd gesloten zal worden. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om panden waarin drugs worden aangetroffen tijdelijk te sluiten om drugsoverlast en criminele activiteiten tegen te gaan. De politie zet het onderzoek voort naar strafrechtelijke vervolging.

