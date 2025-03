Valthermond – Op de kruising Drentse Mondenweg / Valtherdijk ontstond donderdagmiddag een ongeval. Hierbij raakten twee auto’s zwaar beschadigd.

Een persoon werd even onderzocht in de ambulance. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De weg is een tijd afgesloten geweest voor al het verkeer. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Een berger kwam voor afsleep van de auto`s.

