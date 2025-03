Slagboom schade na botsing auto/ slagboom bij de Oostersluis

Groningen – Bij de Oostersluis in de stad heeft dinsdag om 16:45 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en de slagboom van de Oostersluis, de slagboom en de auto hebben daarbij beide schade opgelopen. De voorruit zat een gat in door de klap.

De vrouw ging nog snel even onder de slagbomen door terwijl de bomen zakten, en dat liep niet goed af. De politie maakte een rapportage op. Vermoedelijk zal de bestuurster een bekeuring krijgen en al de kosten moeten vergoeden via de verzekering. Normaal moet je als de brug rinkelt omrijden via de andere brug.

