Man (37) uit Burundi krijgt drie jaar cel voor zware vechtpartij in coffeeshop Damsterdiep

Groningen – Een 37-jarige man uit Burundi is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn rol bij een zware vechtpartij in coffeeshop The Happy aan het Damsterdiep, begin juli vorig jaar. Daarbij raakten vier mensen gewond, waaronder de eigenaar van de coffeeshop, die zwaargewond raakte en nog steeds klachten heeft.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel tegen de man geëist. De rechtbank matigt de straf, omdat ook de Burundees letsel opliep. Wel hekelt de rechtbank het feit dat de man geen verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt en alleen anderen de schuld geeft. Meldt Oogtv.nl.

De politie arresteerde de 37-jarige man, die in de zaak werkte, in de ochtend van donderdag 4 juli vorig jaar in de inmiddels gesloten coffeeshop. Tijdens de vechtpartij in de nacht ervoor was het volgens de rechter vrijwel alleen de Burundees die om zich heen schopte en sloeg. De man uit het Afrikaanse land was echter zelf ook een van de vier gewonden bij het geweldsincident. Daarnaast liepen een dakloze man, een vrouw en de eigenaar letsel op. De eigenaar raakte zelfs zwaargewond en heeft nog steeds klachten door de vechtpartij.

Geen noodweer

De Burundees beriep zich, via zijn advocaat, twee weken geleden op zijn recht op zelfverdediging. Hij stelde tegen zijn wil te zijn vastgehouden door de eigenaar, die hem ook zou hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie ziet de Burundees echter als de aanstichter en de grootste vechtersbaas tijdens het incident, die volgens de eigenaar begon nadat een van de vrouwen hem afwees.

De precieze toedracht weet de rechtbank niet, maar er is volgens de rechter onvoldoende bewijs voor noodweer. Er werd geen steekwapen gevonden en het letsel bij de verdachte zou ook kunnen zijn veroorzaakt door een vaas die naar hem werd gegooid. Duidelijk is volgens de rechtbank wel dat de Burundees veel meer letsel veroorzaakte bij zijn slachtoffers dan andersom.

Incident leidt tot sluiting coffeeshop

De coffeeshop werd direct na het incident voor enkele weken gesloten door de toenmalige burgemeester Koen Schuiling. In april vorig jaar gebeurde dat ook al eens. De sluiting bleek uiteindelijk de druppel voor de coffeeshop, die in september failliet werd verklaard en sindsdien niet meer open is.

