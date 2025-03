Hoogezand – Drie baskets van de nieuwe disc golfbaan op het n het Gorechtpark in Hoogezand zijn vernield. De baan is nog in aanbouw, de startlocaties (tees) moeten nog geïnstalleerd worden.

‘Dit is echt een flinke tegenvaller’, vertelt Jesse Bouwman, een van de initiatiefnemers van de baan. ‘Gelukkig hebben ze de basket zelf niet gesloopt en zijn ze in zijn geheel uit de grond gehaald, maar dit is natuurlijk enorm jammer. Lees meer op rtvnoord.nl

