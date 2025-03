Auto’s botsen op rotonde bij Marum, 1 aanhouding (update)

Marum – Hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen voor een ongeval tussen twee voertuigen op de Noorderweg in Marum.

Beiden voertuigen kwamen naast de rotonde tot stilstand. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een bestuurder is aangehouden door de politie vanwege het rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf zal de voertuigen afslepen.

update maandag: Kreeg de politiebop zondag 9 maart een melding van een verkeersongeval op de Noorderweg te Marum. Ter plaatse bleek een bestuurder, een 43-jarige inwoner uit Marum, met zijn voertuig op hoge snelheid rechtdoor over een rotonde was gereden en hierbij een aanrijding had veroorzaakt.

De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en veroorzaken van gevaar of hinder. De voertuigen zijn afgesleept en het proces verbaal zal worden opgestuurd naar het CVOM.

