Groningen – In het water langs de Stationsweg is zondagnacht een persoon in het water beland. Omstanders hebben nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren de man uit het water gehaald.

De man is door de ter plaatse gekomen ambulance gecontroleerd maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De toedracht is niet bekend.

